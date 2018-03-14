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14 марта 2018, 14:20



Студенты и выпускники вузов смогут пройти стажировку в структурных подразделениях администрации Норильска.



Просмотров:201 К участию в стажировках приглашаются граждане, имеющие или получающие на последнем курсе высшее образование по направлениям деятельности структурных подразделений администрации города Норильска, в возрасте до 30 лет (включительно) и успешно прошедшие предварительное собеседование, сообщается на сайте администрации города. Более подробную информацию об условиях прохождения стажировок, перечень структурных подразделений администрации города Норильска, в которых можно пройти стажировку, а также перечень необходимых документов можно найти на сайте города Норильска www.norilsk-city.ru, вкладка «Администрация города Норильска», раздел «Стажировки», или обратиться в управление по персоналу администрации города Норильска, контактный номер телефона: 43-71-30 (добавочные номера 1173, 1174, 1175, 1176).