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14 марта 2018, 14:23



Пожилые горожане и инвалиды Норильска смогут пройти социальную реабилитацию.



Просмотров:182 Курс социальной реабилитации организует Комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 49в, 3-й этаж.Специалисты социально-реабилитационного отделения помогут получить консультации по интересующим вопросам, улучшить эмоциональное состояние, встретиться с новыми людьми и разнообразить свой досуг. На базе отделения реализуются программы по проведению групповых занятий, которые помогут развить творческую активность, повысить психологическую устойчивость, пополнить багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности, сообщается на сайте администрации города. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 46-55-37 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.