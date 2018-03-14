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14 марта 2018, 14:26



Норильск стал победителем общероссийского социального проекта «Семья и город – растем вместе».



Просмотров:206 По итогам конкурса в 2017 году наш город признан одним из лучших. Мероприятия, разработанные и представленные центром семьи «Норильский» в рамках акции «А у нас во дворе» набрали наибольшее количество голосов, в результате чего наш город награжден памятным знаком общероссийского конкурса, сообщает пресс-служба администрации города. Ежегодный проект «Семья и город – растем вместе» проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году он объединил 293 участника из крупных административных центров, городов и сельских поселений. Цель конкурса – укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия, повышение родительской ответственности, формирование среды, дружественной к детям.