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14 марта 2018, 14:42



Четверть миллиона за билет. Жительница Красноярска выставила на продажу билет на чемпионат мира по футболу - 2018.



Просмотров:224 Свой лот красноярка оценила в 250 тысяч рублей. Объявление было обнаружено на портале Юла, сообщает НИА-Красноярск. В объявлении значится, что продавца билета зовут Настя М, а также указан ее номер сотового телефона. Объявление было размещено еще неделю назад – 8 марта.