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14 марта 2018, 16:33



В пятницу в 18.00 в художественной галерее Норильска откроется выставка прикладного творчества клуба «Галакс».



Просмотров:171 Выставка «Код Севера» посвящена 25-летнему юбилею творческого объединения «Клуб флористов-дизайнеров «Галакс», который совсем недавно получил статус коллектива художественного народного творчества в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Руководит клубом Ольга Терешонок. По ее словам, сейчас те рукодельницы, которые стояли у истоков создания «Галакса», уже уехали из Норильска, но пришедшие им на смену участницы клуба не менее талантливы, неповторимы, творческие и одаренные женщины. Юбилейная выставка будет смонтирована в экспресс-зале художественной галереи. На этот раз в нее войдут как индивидуальные работы мастериц, так и коллективные панно. Для участия в открытии приглашены и представители Дома народного творчества Дудинки. «Историю клуба мы решили представить неким коллажем, совместно созданным арт-объектом, в который каждая участница внесет свой творческий штрих. Работа в команде для нас в новинку, таких вещей мы еще не делали, это некий эксперимент, - говорит Ольга Терешонок. - Вообще, в этой выставке мы задумали больше инсталляционных работ, которые передали бы наш северный колорит, настроение, отношение к нашему краю. И название «Код Севера», на мой взгляд, как нельзя более точно передает настроение этой выставки». Помимо демонстрации работ, созданных участницами клуба в течение года, прошедшего со времени последней выставки, на открытии «Кода Севера» запланирована и презентация каталога работ из коллекции «Свет ангелов». Выставка с таким названием была представлена зрителям еще три года назад, но ее популярность не ослабевает до сих пор. Отдельные работы из этой коллекции были подарены Норильской епархии, роддому, что-то после выставки в Красноярске осталось в столице края. Стоит отметить, что мастерицы клуба активно участвуют в благотворительных ярмарках и аукционах, проводят благотворительные мастер-классы для детей и взрослых, удивляют и радуют оригинальными проектами. Участники клуба многократно отмечены за достижения в творчестве на городских и краевых фестивалях и конкурсах.