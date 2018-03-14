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14 марта 2018, 17:02



Президент «Норникеля» Владимир Потанин вошел в список 100 самых богатых людей мира.



Просмотров:213 Бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых людей мира 2018. Список был составлен на основе открытого индекса Bloomberg. В 2018 году журнал насчитал рекордные 2208 миллиардеров в 72 странах мира, включая первых миллиардеров из Венгрии и Зимбабве. Эта элитная группа людей удерживает в своих руках $9,1 трлн, что на 18% больше показателя 2017 года. Их среднее состояние оценивается в $4,1 млрд. В общем зачете больше всего миллиардеров из США – всего 585 человек. За ними следует материковый Китай с 373 миллиардерами, пишет издание. Миллиардер Джеф Безос впервые возглавил рейтинг 100 самых богатых людей мира в 2018 году и стал первым человеком в истории с 12-значным состоянием. Его актив за прошлый год вырос на $32,3 млрд – самый большой годовой прирост состояния за всю историю. Безос опередил Билла Гейтса, который теперь под номером 2. Это также самый большой разрыв в размере состояния между первым и вторым номером с 2001 года. Бернард Арно с состоянием $65,8 млрд впервые с 2012 года получил звание самого богатого европейца. В глобальном рейтинге 259 новых миллиардеров, включая первых криптовалютных миллиардеров. Даже в такой сильный год 121 человек выбыл из лиги миллиардеров. Из россиян выше всех в рейтинге находится Алексей Мордашов. Самый богатый человек России расположился на 49 строчке рейтинга и имеет состояние $19,4 млрд. За год оно уменьшилось на $260 млн. За Мордашовым следует Владимир Потанин. На его 50-м месте он имеет $19,4 млрд, что на $420 млн больше, чем в прошлом году. Также из россиян в список ста самых богатых попали: председатель инвестиционной группы «Ренова» Виктор Вексельберг с $16,7 – 67-е место; миллиардер Алишер Усманов с $15,5 млрд занимает 79-е место; крупнейший акционер швейцарской химической компании EuroChem Андрей Мельниченко имеет $15 млрд и занимает 84-е место; главный акционер инвестиционной компании Alfa Grou Михаил Фридман с состоянием $ 13,7 млрд расположился на 99-й строчке; и замыкает список 100 самых богатых людей планеты Роман Абрамович. Его состояние составляет $ 13,6 млрд.