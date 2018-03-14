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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:26 Сегодня в Норильске стартовал XXIII региональный многожанровый фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя мозаика».
17:22 Штормовое предупреждение будет действовать в Норильске еще ночь, утром 15 марта циклон из Норильска уйдет.
17:02 Президент «Норникеля» Владимир Потанин вошел в список 100 самых богатых людей мира.
16:33 В пятницу в 18.00 в художественной галерее Норильска откроется выставка прикладного творчества клуба «Галакс».
14:42 Четверть миллиона за билет. Жительница Красноярска выставила на продажу билет на чемпионат мира по футболу - 2018.
14:26 Норильск стал победителем общероссийского социального проекта «Семья и город – растем вместе».
14:23 Пожилые горожане и инвалиды Норильска смогут пройти социальную реабилитацию.
14:20 Студенты и выпускники вузов смогут пройти стажировку в структурных подразделениях администрации Норильска.
13:34 В день выборов во всех школах, где расположены избирательные участки, пройдет день открытых дверей «Семья и школа - партнеры в воспитании».
13:07 Средняя зарплата по Красноярскому краю составляет около 40 тыс рублей в месяц.
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