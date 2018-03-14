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14 марта 2018, 17:22



Штормовое предупреждение будет действовать в Норильске еще ночь, утром 15 марта циклон из Норильска уйдет.



Просмотров:260 По словам норильских синоптиков, в большинстве районов Норильска ветер уже стих, но объявленное штормовое предупреждение не снимают, пока в Талнахе в горных районах сохраняются порывы ветра до 23 метров в секунду. Циклон накрыл город во вторник утром, но для марта это обычная ситуация: сейчас, обещают синоптики, циклоны пойдут один за другим, расслабляться норильчанам не следует. Так, например, судя по сегодняшним картам, ближайший циклон достигнет Норильска 18 марта. Правда, ситуация меняется ежеминутно, и к воскресенью ожидаемая область низкого давления может либо растерять свою силу, либо изменить направление.