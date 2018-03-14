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14 марта 2018, 17:26



Сегодня в Норильске стартовал XXIII региональный многожанровый фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя мозаика».



Просмотров:156 Он проходит во Дворце творчества детей и молодежи среди творческих коллективов всех районов Норильска, а также Дудинки. Открылся фестиваль конкурсом хореографических коллективов «Север-данс» и выставкой рисунков победителей конкурса «Весенняя палитра». На следующей неделе выступят театры мод, а 30 и 31 марта на сцену выйдут театральные коллективы, чтобы определить победителей конкурса «Сияние рампы». Итоги всех конкурсных программ планируют подвести в начале апреля. На 7 апреля назначены награждение победителей и гала-концерт.