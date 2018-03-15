Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 марта 2018, 09:21



В Норильске третий день действует штормовое предупреждение. Аэропорт работает по фактической погоде.



Просмотров:227 Из-за сильного бокового ветра задерживаются прилеты и вылеты авиарейсов на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов осуществляется по расписанию. Школьникам первой смены разрешено не посещать занятия: в Центральном районе и Оганере - с 1-го по 6-е классы, в Талнахе - с 1-го по 11-е классы, в Кайеркане - с 1-го по 8-е классы. По прогнозу погоды на сегодня ожидается низовая метель, видимость 1-2 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью в горных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -14-19 градусов.