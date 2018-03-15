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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:51 Все 73 норильских избирательных участка на 100% готовы к выборам президента Российской Федерации
14:57 На уличных гуляньях в Талнахе 18 марта народ научат танцевать кадриль.
14:37 Восемь лет лишения свободы получила жительница Норильска за сбыт наркотиков.
13:57 Быстринский ГОК «Норникеля» выдал первые образцы медного концентрата.
13:51 18 марта около 200 полицейских будут обеспечивать правопорядок и безопасность граждан в Норильске.
13:30 В досрочном этапе ЕГЭ в Красноярском крае примут участие более 500 человек. Пункт приема экзаменов будет организован и в Норильске.
13:09 Силовики готовы к выборам. В Норильске состоялись первые в этом году заседания муниципальной антитеррористической группы и антинаркотической комиссии.
13:05 Председатель краевого парламента прибыл в Норильск с рабочим визитом.
12:32 Норильчанин трижды наказан за вождение нетрезвым: оштрафован, лишен водительских прав. Однако ему этого мало, он вновь сел за руль пьяным.
11:51 Норильчанка полтора года получала пенсию вместо умершего мужа. Женщина предстанет перед судом за мошенничество.
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