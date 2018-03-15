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15 марта 2018, 10:58



Норильск и в этом году примет участие в конкурсе городов России.



Просмотров:168 Соответствующее решение принято в администрации города. В 2018 году конкурс проходит под девизом: «Город - территория детства». По его условиям, мероприятия, которые организуют и проведут для норильчан в течение года, будут направлены на улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в конфликте с законом, детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также на поддержку граждан, желающих принять или принявших детей на воспитание, на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, на формирование среды, благоприятной для роста и развития детей. Старт конкурса 2018 года «Город – территория детства» будет объявлен уже в эту пятницу в Центре семьи «Норильский». Напомним, конкурс городов России ежегодно организуется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России, при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В прошлом году Норильск успешно принял участие в данном конкурсе. Учреждения и организации города реализовали комплекс мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, профилактику детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей. По итогам конкурса-2017 Норильск стал одним из победителей в рамках акции «А у нас во дворе», являвшейся одним из конкурсных заданий.