Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 марта 2018, 11:06



Край подал судебный иск на подрядчика перинатального центра в Норильске.



Просмотров:161 Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» подало исковое заявление в арбитраж 6 марта 2018 года, и 7 марта оно было принято к производству. Истец требует взыскать с АО «Инженерный центр ЕЭС» 36,2 млн рублей неустойки за срыв сроков строительства перинатального центра в Норильске, сообщает 1-line. Напомним, государственный контракт на строительство перинатального центра в Норильске был заключен 16 июня 2015 года. Его цена составила 2,139 млрд рублей. По условиям соглашения перинатальный центр должен был быть готов к 31 декабря 2017 года. Однако АО «Инженерный центр ЕЭС» так этого и не сделал. Предварительное судебное заседание по рассмотрению иска КГКУ «УКС» назначено на 4 апреля 2018 года.