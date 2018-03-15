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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 марта 2018, 11:51

Норильчанка полтора года получала пенсию вместо умершего мужа. Женщина предстанет перед судом за мошенничество.


В полицию обратились представители Пенсионного фонда с заявлением о необходимости проведения проверки по факту незаконного использования выплаченной пенсии умершему в 2015 году мужчине 1961 г. р., сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В ходе расследования полицейские установили, что 55-летняя жительница Норильска с декабря 2015 года по август 2017 года, умолчав о смерти супруга, ежемесячно незаконно получала пенсию по инвалидности, перечисляемую на его банковскую карту. На протяжении полутора лет супруга пенсионера получала за него ежемесячную выплату, большую часть которой обналичивала через банкоматы, остальной частью расплачивалась в магазинах посредством безналичных покупок с использованием банковской карты покойного. Сумма ущерба составила 253 тысячи рублей.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье КУ РФ «Мошенничество при получении выплат». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.
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