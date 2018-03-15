Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 марта 2018, 12:32



Норильчанин трижды наказан за вождение нетрезвым: оштрафован, лишен водительских прав. Однако ему этого мало, он вновь сел за руль пьяным.

Полицейские установили, что в 2015 году задержанный водитель за четыре месяца трижды привлекался к административной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, и тогда по решениям суда суммарно был оштрафован на 150 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения сроком на девять лет – до 2024 года. Тем не менее водительское удостоверение до настоящего момента правонарушитель не сдал, административный штраф не оплатил, чем автоматически увеличил себе срок лишения прав. Дознавателями отдела полиции № 2 в его отношении было возбуждено уже уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:147 В Талнахе сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль «Тойота», водитель которого был нетрезвым. 35-летнего мужчину отстранили от управления транспортным средством, а автомобиль поместили на штрафстоянку.Полицейские установили, что в 2015 году задержанный водитель за четыре месяца трижды привлекался к административной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, и тогда по решениям суда суммарно был оштрафован на 150 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения сроком на девять лет – до 2024 года. Тем не менее водительское удостоверение до настоящего момента правонарушитель не сдал, административный штраф не оплатил, чем автоматически увеличил себе срок лишения прав.Дознавателями отдела полиции № 2 в его отношении было возбуждено уже уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до 2 лет.В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.