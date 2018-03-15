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15 марта 2018, 13:05



Председатель краевого парламента прибыл в Норильск с рабочим визитом.

В частности, Дмитрий Свиридов намерен обсудить с общественностью темы благоустройства и возобновления жилищного строительства в Норильске, пообщаться с медиками и педагогами по вопросам развития сфер образования и здравоохранения. В завершение рабочей поездки председатель Законодательного собрания примет участие в выборах Президента РФ, а также в праздничных гуляньях, которые пройдут 18 марта.

Просмотров:113 В пятидневной рабочей программе спикера Законодательного собрания Красноярского края запланирован ряд рабочих совещаний и встреч с трудовыми коллективами Норильска.В частности, Дмитрий Свиридов намерен обсудить с общественностью темы благоустройства и возобновления жилищного строительства в Норильске, пообщаться с медиками и педагогами по вопросам развития сфер образования и здравоохранения. В завершение рабочей поездки председатель Законодательного собрания примет участие в выборах Президента РФ, а также в праздничных гуляньях, которые пройдут 18 марта.