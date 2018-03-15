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15 марта 2018, 13:09



Силовики готовы к выборам. В Норильске состоялись первые в этом году заседания муниципальной антитеррористической группы и антинаркотической комиссии.

Разработан план мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка, предупреждению и пресечению массовых нарушений, экстремистских акций в период подготовки и проведения городского праздника и выборов. Кроме этого, на антинаркотической комиссии подвели итоги работы за 2017 год. В результате профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространения наркотиков, выявлено 82 преступления. Всего из незаконного оборота изъято более трех килограммов запрещенных веществ. Присутствующие отметили повышение раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и уменьшение количества лиц, состоящих и впервые взятых на учет с диагнозом «наркомания».

Просмотров:143 На встречах обсудили меры, направленные на предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений в день выборов Президента России, которые состоятся 18 марта. Для обеспечения общественного порядка и безопасности в местах культурно-зрелищных мероприятий, посвященных городскому празднику «Весну-красну встречаем!», задействуют более сотни сотрудников отдела МВД.Разработан план мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка, предупреждению и пресечению массовых нарушений, экстремистских акций в период подготовки и проведения городского праздника и выборов.Кроме этого, на антинаркотической комиссии подвели итоги работы за 2017 год. В результате профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространения наркотиков, выявлено 82 преступления. Всего из незаконного оборота изъято более трех килограммов запрещенных веществ. Присутствующие отметили повышение раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и уменьшение количества лиц, состоящих и впервые взятых на учет с диагнозом «наркомания».