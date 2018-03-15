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15 марта 2018, 13:30



В досрочном этапе ЕГЭ в Красноярском крае примут участие более 500 человек. Пункт приема экзаменов будет организован и в Норильске.

Для проведения экзамена подготовлено более 20 аудиторий, в каждой из которых установлено видеонаблюдение. За ходом ЕГЭ будут следить 29 общественных наблюдателей, которые уже прошли специальное обучение и аккредитацию. Печатать и сканировать все контрольно-измерительные материалы будут в аудитории до и после экзамена. В досрочном этапе примут участие только выпускники прошлых лет и студенты колледжей и техникумов, а также выпускники этого года, которые по уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне. «Половина участников планируют сдавать ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, еще около 48% ребят решили улучшить свои результаты по профильной математике», – отметила и. о. министра образования края Светлана Маковская. Результаты первых экзаменов по географии и информатике станут известны 3 апреля. С ними участники смогут ознакомиться в специальном разделе официального сайта ЕГЭ, говорится в сообщении.

Просмотров:115 В досрочном этапе единого госэкзамена в регионе планируют принять участие 555 человек. Всего в Красноярском крае будет организовано четыре пункта проведения экзамена (ППЭ): в Красноярске, Норильске, Боготольском и Уярском районах края. Стартует досрочный этап 21 марта с экзаменов по географии и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Завершится экзаменационная волна 11 апреля, сообщается на официальном портале Красноярского края.Для проведения экзамена подготовлено более 20 аудиторий, в каждой из которых установлено видеонаблюдение. За ходом ЕГЭ будут следить 29 общественных наблюдателей, которые уже прошли специальное обучение и аккредитацию. Печатать и сканировать все контрольно-измерительные материалы будут в аудитории до и после экзамена.В досрочном этапе примут участие только выпускники прошлых лет и студенты колледжей и техникумов, а также выпускники этого года, которые по уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне.«Половина участников планируют сдавать ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, еще около 48% ребят решили улучшить свои результаты по профильной математике», – отметила и. о. министра образования края Светлана Маковская.Результаты первых экзаменов по географии и информатике станут известны 3 апреля. С ними участники смогут ознакомиться в специальном разделе официального сайта ЕГЭ, говорится в сообщении.