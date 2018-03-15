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15 марта 2018, 13:51



18 марта около 200 полицейских будут обеспечивать правопорядок и безопасность граждан в Норильске.

Так, в рамках подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебной собаки. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в день голосования будет задействовано 192 сотрудника полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольной народной дружины и общественных формирований.

Просмотров:99 В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента России норильской полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.Так, в рамках подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебной собаки.Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в день голосования будет задействовано 192 сотрудника полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольной народной дружины и общественных формирований.