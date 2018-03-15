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15 марта 2018, 13:57



Быстринский ГОК «Норникеля» выдал первые образцы медного концентрата.

Первые промежуточные образцы продукции получены в ходе пусконаладочных работ на первой технологической линии Быстринского ГОКа. После отработки технологии и выхода на проектные показатели пусконаладочные работы будут продолжены на второй производственной линии. Сейчас полученный концентрат проходит опробирование в химико-аналитической лаборатории комбината. «В ближайшее время для отработки всей технологической цепочки производства медного концентрата будут запущены бисерные мельницы доизмельчения, что позволит получить товарный продукт, по качественным характеристикам полностью соответствующим проектным параметрам», - добавили в горнорудной компании. Медный и магнетитовый концентраты будут продавать в Китай. Как отметили в беседе с ТАСС представители ГОКа, отправку первой партии концентрата покупателям наметили на второй квартал этого года. Первой партией в КНР уйдет состав из 44 грузовых вагонов. Напомним, к пусконаладочным работам под нагрузкой на ГОКе приступили в октябре 2017 года. После завершения всех подготовительных работ комбинат займется добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить из них медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.

Просмотров:100 Образцы медного концентрата получены при пусконаладочных работах на первой технологической линии Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК), построенного «Норникелем» на юго-востоке Забайкальского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГРК «Быстринское».Первые промежуточные образцы продукции получены в ходе пусконаладочных работ на первой технологической линии Быстринского ГОКа. После отработки технологии и выхода на проектные показатели пусконаладочные работы будут продолжены на второй производственной линии.Сейчас полученный концентрат проходит опробирование в химико-аналитической лаборатории комбината. «В ближайшее время для отработки всей технологической цепочки производства медного концентрата будут запущены бисерные мельницы доизмельчения, что позволит получить товарный продукт, по качественным характеристикам полностью соответствующим проектным параметрам», - добавили в горнорудной компании.Медный и магнетитовый концентраты будут продавать в Китай. Как отметили в беседе с ТАСС представители ГОКа, отправку первой партии концентрата покупателям наметили на второй квартал этого года. Первой партией в КНР уйдет состав из 44 грузовых вагонов.Напомним, к пусконаладочным работам под нагрузкой на ГОКе приступили в октябре 2017 года. После завершения всех подготовительных работ комбинат займется добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить из них медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.