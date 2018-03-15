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15 марта 2018, 14:37



Восемь лет лишения свободы получила жительница Норильска за сбыт наркотиков.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что с 27.04.2017 по 28.08.2017 женщина осуществляла продажу наркотических средств различным лицам в г. Норильске. Кроме того, 31.07.2017 она приобрела и хранила при себе для личного употребления наркотическое средство в крупном размере, которое было обнаружено в тот же день сотрудниками наркодиспансера, куда она попала с отравлением, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал сбытчицу наркотиков виновной в инкриминируемых преступлениях, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Просмотров:99 Уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы рассматривалось на судебном заседаним, которое прошло 5 марта в Норильском городском суде с участием государственного обвинителя. Женщина была признана виновной в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков.В ходе рассмотрения дела было установлено, что с 27.04.2017 по 28.08.2017 женщина осуществляла продажу наркотических средств различным лицам в г. Норильске. Кроме того, 31.07.2017 она приобрела и хранила при себе для личного употребления наркотическое средство в крупном размере, которое было обнаружено в тот же день сотрудниками наркодиспансера, куда она попала с отравлением, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал сбытчицу наркотиков виновной в инкриминируемых преступлениях, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы.