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15 марта 2018, 14:57



На уличных гуляньях в Талнахе 18 марта народ научат танцевать кадриль.

Для детей и взрослых пройдут различные игры и викторины. В частности, все желающие, независимо от возраста, смогут принять участие в конкурсе «Богатырская сила». Звание «Самый сильный» будет присвоено тому, кто больше всего раз отожмется. Также будут определять лучших народных танцоров, предварительно дав экспресс-мастер-класс по трем основным видам народного танца: хоровод, пляска, кадриль. Активные участники и победители конкурсных программ получат призы и подарки. На специальной тематической площадке можно будет познакомиться с культурой коренных народов Севера. А в отдельной палатке согреться горячим чаем и угоститься солдатской кашей. В организации и проведении мероприятий задействованы Талнахское территориальное управление, КДЦ им. В. Высоцкого, Молодежный центр, Центр внешкольной работы и волонтеры.

Просмотров:61 В воскресенье на площади Горняков, как и в других районах Норильска, с 13 до 15 часов пройдут народные гулянья «Весну-красну встречаем!». На сцене выступят коллективы КДЦ им. В. Высоцкого: народный ансамбль народной песни «Раздолье», образцовый ансамбль вокально-эстрадной студии «Аквамарин», ансамбль танца «Выкрутасы».Для детей и взрослых пройдут различные игры и викторины. В частности, все желающие, независимо от возраста, смогут принять участие в конкурсе «Богатырская сила». Звание «Самый сильный» будет присвоено тому, кто больше всего раз отожмется. Также будут определять лучших народных танцоров, предварительно дав экспресс-мастер-класс по трем основным видам народного танца: хоровод, пляска, кадриль. Активные участники и победители конкурсных программ получат призы и подарки.На специальной тематической площадке можно будет познакомиться с культурой коренных народов Севера. А в отдельной палатке согреться горячим чаем и угоститься солдатской кашей.В организации и проведении мероприятий задействованы Талнахское территориальное управление, КДЦ им. В. Высоцкого, Молодежный центр, Центр внешкольной работы и волонтеры.