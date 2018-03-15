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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 марта 2018, 15:51

Все 73 норильских избирательных участка на 100% готовы к выборам Президента Российской Федерации.


О готовности к выборам шла речь на совещании, которое провел заместитель главы города Норильска по общим вопросам Николай Тимофеев с руководителями школ города. Говорилось, в частности, не столько об оснащении участков урнами и сопутствующим оборудованием, сколько о подготовке мероприятий, которые должны для горожан создать на выборах атмосферу праздника.
«Наша задача - обеспечить максимально комфортные условия для голосования. Для учеников и их родителей в каждой школе - а избирательные участки размещаются во всех школах города - будет организовано не меньше пяти мероприятий, рассчитанных на различный возраст и интересы. Также управления социальной политики, жилищного фонда и содействия переселению будут вести прием населения - горожане смогут задать специалистам все интересующие их вопросы. Мы ежеквартально организуем прием населения по личным вопросам депутатами Норильского городского Совета, в этот раз было принято решение провести прием непосредственно на избирательных участках. Также в этот день будут работать медицинские кабинеты, и те, кому нужна консультация, касающаяся здоровья, смогут ее получить», - прокомментировал итоги совещания Николай Тимофеев.
Подробная информация о том, в каких конкретно школах будут вести прием депутаты и специалисты управлений администрации города, размещена на официальном сайте города Норильска во вкладке «Выборы».
Весь городской транспорт 18 марта будет работать бесплатно, чтобы люди могли при необходимости доехать до избирательных участков.
Отдельно позаботились организаторы выборов о молодых людях, впервые принимающих участие в выборах Президента Российской Федерации, которых в Норильске насчитывается более 8,5 тысячи человек. Для них предусмотрены подарки, часть из которых держится пока в секрете. Однако Николай Тимофеев завесу тайны для нас приподнял:
В ККЗ «Арт» 18 марта пройдет концерт, в котором примут участие Олег Майами и группа «Леприконсы». Пригласительные билеты на этот концерт будут выдавать всем, кто впервые голосует на выборах Президента РФ, то есть норильчанам с 18 до 24 лет. Также впервые голосующим будут вручать Конституцию РФ и подарки.
«Все обращения граждан, которые будут поступать в День выборов - на любые ресурсы, будь то электронное или письменное обращение - мы в этот же день будем отрабатывать. Для этого создается специальный колл-центр, на который и будут оперативно передаваться все обращения», - отметил Николай Тимофеев.

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