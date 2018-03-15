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15 марта 2018, 16:14



Более 300 человек примут участие в досрочном этапе ЕГЭ в Норильске.

Наибольшее число экзаменуемых будут сдавать ЕГЭ по профильной математике (83 человека), чуть меньше – по русскому языку – 78. Далее в порядке уменьшения числа испытуемых идут обществознание (46), физика (23), информатика (16), по 12 человек сдадут географию, историю и биологию, 10 выбрали литературу, 7 – химию. Экзамены продлятся с 21 марта по 9 апреля. Результаты первых экзаменов по географии и информатике станут известны 3 апреля. С ними участники смогут ознакомиться в специальном разделе официального сайта ЕГЭ.

Просмотров:233 Пункт приема экзаменов будет расположен в лицее № 3. За ходом ЕГЭ будут следить общественные наблюдатели, которые уже прошли специальное обучение и аккредитацию. Печатать и сканировать все контрольно-измерительные материалы будут в аудитории до и после экзамена. Его участниками станут выпускники прошлых лет, желающие повысить балл, полученный прежде, а также студенты колледжей и техникумов, выпускники этого года, которые по уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне. «Это нужно для поступления, и участниками являются граждане разного возраста», - пояснили «Заполярке» специалисты управления общего и дошкольного образования Норильска.Наибольшее число экзаменуемых будут сдавать ЕГЭ по профильной математике (83 человека), чуть меньше – по русскому языку – 78. Далее в порядке уменьшения числа испытуемых идут обществознание (46), физика (23), информатика (16), по 12 человек сдадут географию, историю и биологию, 10 выбрали литературу, 7 – химию. Экзамены продлятся с 21 марта по 9 апреля. Результаты первых экзаменов по географии и информатике станут известны 3 апреля. С ними участники смогут ознакомиться в специальном разделе официального сайта ЕГЭ.