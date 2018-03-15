|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:57 В норильском отделе следственного комитета - новый руководитель
17:33 Дмитрий Свиридов: «Миллиардные вложения в развитие – это гарантия того, что Норильск не будет вахтовым поселком».
17:27 Поросята под арестом. В Дудинке приостановлена деятельность свиноводческой фермы.
17:16 В Норильске инвалидность имеет 3,3 % населения.
17:13 Фирму «Эспрингаль» - ловца бездомных собак внесли в черный список Красноярского края. В прошлом году эта же фирма претендовала на контракт в одном из районов Норильска.
16:54 В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников.
16:48 Вокал, китайский язык, бальные танцы… Ответ на вопрос «куда записать ребенка?» поможет найти новая детская рубрика газеты «зпПЛЮС» - «Песочница».
16:43 Два конкурса социальных проектов и один молодежный объявляет управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска.
16:14 Более 300 человек примут участие в досрочном этапе ЕГЭ в Норильске.
15:51 Все 73 норильских избирательных участка на 100% готовы к выборам Президента Российской Федерации.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх