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15 марта 2018, 16:43



Два конкурса социальных проектов и один молодежный объявляет управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска.

«Главное – чтобы проекты были привязаны к территории и актуальны для Норильска. Как правило, проекты направлены на благоустройство территории, пропаганду спорта и здорового образа жизни, а также на профилактику наркомании», - отметила начальник отдела по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями администрации Норильска Анна Иванова. Для участия в третьем конкурсе, который стартует 19 марта и направлен на поддержку молодежных проектов, приглашаются норильчане от 18 до 30 лет. Как пояснил начальник отдела молодежной политики администрации Норильска Евгений Тихонов, конкурс будет проводиться по 12 основным направлениям – это те флагманские программы, которые реализуются Молодежным центром, в том числе и два новых направления – Российское движение школьников и Всероссийское движение «Юнармия». Прием заявок осуществляется до 13 апреля. Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, получат финансовую поддержку, которая в этом году составляет 600 тысяч рублей (ранее - 300 тысяч). При этом максимальная сумма поддержки одного проекта не будет превышать 100 тысяч рублей. «Проекты оцениваются по основным критериям. В первую очередь это соотношение цели и задач. Проект должен быть реалистичен и чтобы его можно было реализовать до конца 2018 года. Также учитывается новизна и креативность проекта. Детально будет рассматриваться и план мероприятий, необходимых для реализации задуманного», - добавил Евгений Тихонов. Итоги городского конкурса молодежных проектов планируется подвести в середине мая, при этом реализация проектов может начаться уже с 1 июня. Организаторы конкурса обещают оказать каждому победителю информационную поддержку. Более подробную информацию по поводу конкурсов можно узнать в отделе молодежной политики по адресу ул. Советская, 9, каб. 325, а также по телефону 43-70-70.

Просмотров:203 Первые два ежегодных городских конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений (НКО) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) стартуют уже завтра, 16 марта. Среди НКО будет выявлен один победитель, который на реализацию проекта получит 200 тысяч рублей. По словам организаторов, к участию в конкурсе допускаются национально-культурные объединения, зарегистрированные в Норильске (на сегодняшний день таких 17). Среди СОНКО определят двух победителей, каждый из которых также получит по 200 тысяч. При этом важным условием конкурса является то, что победившая организация для реализации своего проекта должна будет внести собственный денежный вклад - не менее 10% от общей суммы, заявленной проектом. Проекты планируется реализовать до конца этого года. Для НКО прием заявок до 27 марта, для СОНКО – до 4 апреля.«Главное – чтобы проекты были привязаны к территории и актуальны для Норильска. Как правило, проекты направлены на благоустройство территории, пропаганду спорта и здорового образа жизни, а также на профилактику наркомании», - отметила начальник отдела по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями администрации Норильска Анна Иванова.Для участия в третьем конкурсе, который стартует 19 марта и направлен на поддержку молодежных проектов, приглашаются норильчане от 18 до 30 лет. Как пояснил начальник отдела молодежной политики администрации Норильска Евгений Тихонов, конкурс будет проводиться по 12 основным направлениям – это те флагманские программы, которые реализуются Молодежным центром, в том числе и два новых направления – Российское движение школьников и Всероссийское движение «Юнармия». Прием заявок осуществляется до 13 апреля.Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, получат финансовую поддержку, которая в этом году составляет 600 тысяч рублей (ранее - 300 тысяч). При этом максимальная сумма поддержки одного проекта не будет превышать 100 тысяч рублей.«Проекты оцениваются по основным критериям. В первую очередь это соотношение цели и задач. Проект должен быть реалистичен и чтобы его можно было реализовать до конца 2018 года. Также учитывается новизна и креативность проекта. Детально будет рассматриваться и план мероприятий, необходимых для реализации задуманного», - добавил Евгений Тихонов.Итоги городского конкурса молодежных проектов планируется подвести в середине мая, при этом реализация проектов может начаться уже с 1 июня. Организаторы конкурса обещают оказать каждому победителю информационную поддержку.Более подробную информацию по поводу конкурсов можно узнать в отделе молодежной политики по адресу ул. Советская, 9, каб. 325, а также по телефону 43-70-70.