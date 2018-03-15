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15 марта 2018, 16:48



Вокал, китайский язык, бальные танцы… Ответ на вопрос «куда записать ребенка?» поможет найти новая детская рубрика газеты «зпПЛЮС» - «Песочница».

Свежий номер «зпПЛЮС» с «Песочницей» за 14 марта уже находится в вашем почтовом ящике. А с сегодняшнего дня электронная версия странички есть и на сайте «Заполярной правды» http://gazetazp.ru/section.php?section=15 Редакция газеты приглашает к сотрудничеству предпринимателей сферы детских услуг и товаров: магазины игрушек, детские центры, праздничные агентства и др. Стоимость участия от 500 рублей в зависимости от размера объявления. Материалы для газеты принимаются по электронной почте: reklama@gazetazp.ru или на ватсап: 8-906-902-3838, тел. 34-34-89.

Просмотров:244 Теперь популярную рекламную газету Норильска украшает яркая страничка для ребят, а также их родителей. В номере: советы для мамочек, статьи о воспитании, детская афиша, конкурсы, викторины, ребусы, загадки, стихи юных талантов, реклама полезных курсов, развлекательных услуг, детских товаров и другие интересности.Свежий номер «зпПЛЮС» с «Песочницей» за 14 марта уже находится в вашем почтовом ящике. А с сегодняшнего дня электронная версия странички есть и на сайте «Заполярной правды» http://gazetazp.ru/section.php?section=15Редакция газеты приглашает к сотрудничеству предпринимателей сферы детских услуг и товаров: магазины игрушек, детские центры, праздничные агентства и др. Стоимость участия от 500 рублей в зависимости от размера объявления. Материалы для газеты принимаются по электронной почте: reklama@gazetazp.ru или на ватсап: 8-906-902-3838, тел. 34-34-89.