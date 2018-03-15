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15 марта 2018, 16:54



В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников.

На этой неделе школьникам рассказали об особенностях зимнего периода, о необходимости применения световозвращателей, о маршрутах из школы домой. Данные маршруты специально прорабатываются специалистами учреждений образования и представителями ГИБДД для того, чтобы обезопасить ребенка во время его участия в дорожном движении. Также в общении с детьми инспекторы обращают внимание на дорожные «ловушки», в которые может попасть пешеход, переходя дорогу, как необходимо вести себя во время прогулок во дворах. В ближайшее время в рамках Декады дорожной безопасности детей инспекторы ГИБДД расскажут родителям школьников о том, как уберечь детей от дорожно-транспортных происшествий.

Просмотров:219 В рамках первого этапа Декады дорожной безопасности детей автоинспекторы традиционно посещают школы Норильска, чтобы напомнить школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах, а также проводят беседы с родителями.На этой неделе школьникам рассказали об особенностях зимнего периода, о необходимости применения световозвращателей, о маршрутах из школы домой. Данные маршруты специально прорабатываются специалистами учреждений образования и представителями ГИБДД для того, чтобы обезопасить ребенка во время его участия в дорожном движении.Также в общении с детьми инспекторы обращают внимание на дорожные «ловушки», в которые может попасть пешеход, переходя дорогу, как необходимо вести себя во время прогулок во дворах.В ближайшее время в рамках Декады дорожной безопасности детей инспекторы ГИБДД расскажут родителям школьников о том, как уберечь детей от дорожно-транспортных происшествий.