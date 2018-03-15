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15 марта 2018, 17:13



Фирму «Эспрингаль» - ловца бездомных собак внесли в черный список Красноярского края. В прошлом году эта же фирма претендовала на контракт в одном из районов Норильска.

Выигрывая контракты, этот подрядчик не исполнял условия договора, более того, акты выполнения работ не соответствовали возможностям подрядчика. Также зоозащитники регулярно жаловались на жестокое обращение с животными со стороны подрядчика. Тем не менее на протяжении нескольких лет он регулярно выигрывал муниципальные конкурсы. Последний раз компания назначила наименьшую цену и выиграла очередной контракт на отлов бродячих собак в столице края в декабре 2017 года, но затянула все сроки заключения договора, и процедуру пришлось прекратить. Сейчас договор подписан с компанией, которая заняла следующее место по итогам аукциона. Добавим, что в конце 2017 года компания «Эспрингаль» выставляла свою кандидатуру и на электронный аукцион на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в районе Талнах города Норильска, но не выиграл его. Отметим, владелец ООО «Эспрингаль» Дмитрий Версяцкас - сын скандально известного на территории Большого Норильска Виктора Версяцкаса, который оказывал услуги по отлову бездомных животных в 2017 году. В этом же году на старшего Версяцкаса было заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными, и в ноябре контракт с ним расторгли.

Просмотров:233 Решение о внесении фирмы «Эспрингаль», занимавшейся отловом бездомных животных, в черный список поставщиков услуг приняли Красноярские юристы Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, поддержало их и управление федеральной антимонопольной службы. Теперь «Эспрингаль» не сможет в течение двух лет работать по государственным и муниципальным контрактам и участвовать в тендерах, сообщает Рамблер.Выигрывая контракты, этот подрядчик не исполнял условия договора, более того, акты выполнения работ не соответствовали возможностям подрядчика. Также зоозащитники регулярно жаловались на жестокое обращение с животными со стороны подрядчика. Тем не менее на протяжении нескольких лет он регулярно выигрывал муниципальные конкурсы.Последний раз компания назначила наименьшую цену и выиграла очередной контракт на отлов бродячих собак в столице края в декабре 2017 года, но затянула все сроки заключения договора, и процедуру пришлось прекратить. Сейчас договор подписан с компанией, которая заняла следующее место по итогам аукциона.Добавим, что в конце 2017 года компания «Эспрингаль» выставляла свою кандидатуру и на электронный аукцион на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в районе Талнах города Норильска, но не выиграл его.Отметим, владелец ООО «Эспрингаль» Дмитрий Версяцкас - сын скандально известного на территории Большого Норильска Виктора Версяцкаса, который оказывал услуги по отлову бездомных животных в 2017 году. В этом же году на старшего Версяцкаса было заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными, и в ноябре контракт с ним расторгли.