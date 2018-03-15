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15 марта 2018, 17:16



В Норильске инвалидность имеет 3,3 % населения.

Всего в 2017 году в структурных подразделениях (филиалах или бюро) Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю» Минтруда России освидетельствовано 58 424 человека (50 271 - взрослые, 8 153 - дети). Признано инвалидами 48 984 человека. Кстати, в 2016 году Центром изучения Пенсионной реформы был составлен рейтинг регионов России с повышенной социальной нагрузкой - по численности людей с ограниченными возможностями. За основу подсчетов взяты статистические данные Росстата за 2015 год. Учитывалось количество инвалидов от общей численности населения региона. В первую пятерку, где зарегистрировано наибольшее число инвалидов, вошли Белгородская область (16,2% от общего числа населения), Санкт-Петербург (15,9%), Рязанская область (13,5%), Москва (12,9%) и Чеченская Республика (12,8%). Самый низкий процент инвалидности зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе - 3,5%. Красноярский край в рейтинге занимает 42-е место - людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе 6,8% от общего количества населения. В структуре первичной инвалидности взрослого населения Красноярского края, в том числе и в Норильске, в 2017 году, впрочем, как и всегда, преобладали злокачественные новообразования. Болезни системы кровообращения на втором месте. Психические расстройства - на третьем, болезни костно-мышечной системы - на четвертом. Инвалидность вследствие туберкулеза заняла пятое место. В структуре детской инвалидности в течение последних лет первое место стабильно занимают психические расстройства и расстройства поведения. Второе место - болезни нервной системы. На третьем - врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

Просмотров:215 В Красноярском крае в 2017 году насчитывалось около 191 тысяч инвалидов, из них, по данным Пенсионного фонда на 1 января 2018 года, 5 867 человек проживали в Норильске.Всего в 2017 году в структурных подразделениях (филиалах или бюро) Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю» Минтруда России освидетельствовано 58 424 человека (50 271 - взрослые, 8 153 - дети). Признано инвалидами 48 984 человека.Кстати, в 2016 году Центром изучения Пенсионной реформы был составлен рейтинг регионов России с повышенной социальной нагрузкой - по численности людей с ограниченными возможностями. За основу подсчетов взяты статистические данные Росстата за 2015 год. Учитывалось количество инвалидов от общей численности населения региона.В первую пятерку, где зарегистрировано наибольшее число инвалидов, вошли Белгородская область (16,2% от общего числа населения), Санкт-Петербург (15,9%), Рязанская область (13,5%), Москва (12,9%) и Чеченская Республика (12,8%). Самый низкий процент инвалидности зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе - 3,5%.Красноярский край в рейтинге занимает 42-е место - людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе 6,8% от общего количества населения.В структуре первичной инвалидности взрослого населения Красноярского края, в том числе и в Норильске, в 2017 году, впрочем, как и всегда, преобладали злокачественные новообразования. Болезни системы кровообращения на втором месте. Психические расстройства - на третьем, болезни костно-мышечной системы - на четвертом. Инвалидность вследствие туберкулеза заняла пятое место.В структуре детской инвалидности в течение последних лет первое место стабильно занимают психические расстройства и расстройства поведения. Второе место - болезни нервной системы. На третьем - врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.