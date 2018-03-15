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15 марта 2018, 17:27



Поросята под арестом. В Дудинке приостановлена деятельность свиноводческой фермы.

специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели внеплановую выездную проверку свиноводческого предприятия по содержанию, разведению и убою свиней на территории Дудинки. В ходе проверки выявлен целый ряд нарушений требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. В частности, на предприятии ведется хранение необеззараженных пищевых отходов непосредственно в помещении свинофермы, допускаются к скармливанию животным комбикорм с истекшим сроком хранения, отсутствует разрешение госветслужбы для использования биологических отходов на кормовые цели, не обеспечивается кратность проведения дезинфекции помещений свинофермы и убойного пункта, а также не осуществляется контроль качества дезинфекции, на свиноферме не проводятся мероприятия по дератизации, не обеспечены учет и идентификация поголовья свиней на откорме, установлены факты выпуска хозяйством продуктов убоя свиней без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также хранения в убойном пункте свиных голов без оттисков овальных клейм госветслужбы и др., сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. За допущенные грубые нарушения ветеринарных требований при содержании, разведении и убое свиней на индивидуального предпринимателя было составлено административное дело. По результатам его рассмотрения Дудинским районным судом Красноярского края было принято решение о приостановке деятельности фермы сроком на 90 суток. Как пояснили «Заполярной правде» в управлении Россельхознадзора, предприниматель может продолжать содержать свиней, но убой и реализация на эти 90 дней – запрещены. Также запрещены на этот срок ввоз и вывоз животных с фермы. 90 дней даны предпринимателю на устранение всех нарушений, выявленных в ходе проверки. Если хозяин фермы справится с этим раньше установленного срока, он может обратиться в суд для пересмотра дела.

Просмотров:231 В рамках принятия мер, направленных на недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Красноярского края,специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели внеплановую выездную проверку свиноводческого предприятия по содержанию, разведению и убою свиней на территории Дудинки.В ходе проверки выявлен целый ряд нарушений требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. В частности, на предприятии ведется хранение необеззараженных пищевых отходов непосредственно в помещении свинофермы, допускаются к скармливанию животным комбикорм с истекшим сроком хранения, отсутствует разрешение госветслужбы для использования биологических отходов на кормовые цели, не обеспечивается кратность проведения дезинфекции помещений свинофермы и убойного пункта, а также не осуществляется контроль качества дезинфекции, на свиноферме не проводятся мероприятия по дератизации, не обеспечены учет и идентификация поголовья свиней на откорме, установлены факты выпуска хозяйством продуктов убоя свиней без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также хранения в убойном пункте свиных голов без оттисков овальных клейм госветслужбы и др., сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.За допущенные грубые нарушения ветеринарных требований при содержании, разведении и убое свиней на индивидуального предпринимателя было составлено административное дело. По результатам его рассмотрения Дудинским районным судом Красноярского края было принято решение о приостановке деятельности фермы сроком на 90 суток.Как пояснили «Заполярной правде» в управлении Россельхознадзора, предприниматель может продолжать содержать свиней, но убой и реализация на эти 90 дней – запрещены. Также запрещены на этот срок ввоз и вывоз животных с фермы.90 дней даны предпринимателю на устранение всех нарушений, выявленных в ходе проверки. Если хозяин фермы справится с этим раньше установленного срока, он может обратиться в суд для пересмотра дела.