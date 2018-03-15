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15 марта 2018, 17:33



Дмитрий Свиридов: «Миллиардные вложения в развитие – это гарантия того, что Норильск не будет вахтовым поселком».

В мероприятии в формате круглого стола на площадке НАРОДНОГО ШТАБА приняли участие представители норильского депутатского корпуса, руководства муниципалитета, молодежных организаций и общественности, специалисты в области строительства и городского хозяйства. Гость НАРОДНОГО ШТАБА опроверг информацию о том, что Норильск скоро перестанет быть городом и превратится в вахтовый поселок: «Неужели вы думаете, что руководство страны и края, крупный бизнес стали бы вкладывать средства в развитие Норильска, предполагая, что он станет вахтовым? Напомню, что сейчас на территории реализуются либо уже реализованы крупные инвестпроекты – реконструкция аэропорта, строительство перинатального центра, прокладка волоконно-оптической линии связи для «быстрого» интернета». Основное внимание участников круглого стола было направлено на возобновление жилищного строительства. Сейчас специалисты рассматривают четыре варианта решения этого вопроса: завершение строительства недостроенных жилых домов; строительство малоэтажных домов на существующих ростверках; капитальный ремонт уже существующего жилья; строительство новых многоквартирных домов с нуля. Эксперты не исключают вероятность того, что на практике возможно применение всех предложенных вариантов. Однако столь дорогостоящий проект не может быть реализован только на средства инвесторов – необходимо привлечение финансов из федерального и краевого бюджетов. По мнению председателя Законодательного собрания Красноярского края, норильчане могут вполне оправданно рассчитывать на федеральное финансирование столь затратной программы: «Здесь очевиден федеральный интерес, поскольку Норильск является опорной точкой для развития севера Красноярского края и всей российской Арктики. В то же время необходимо общими усилиями представителей и краевой, и федеральной власти создать все условия для привлечения к жилищному строительству в Норильске инвесторов, которые могли бы получить определенные льготы в плане налогообложения и организации производственных процессов». Кроме того, спикер краевого парламента обратился к участникам дискуссии с предложением принять активное участие в анкетировании по вопросам жилищного строительства и благоустройства Норильска, которое состоится 18 марта. По словам Дмитрия Свиридова, мнение органов местного самоуправления должно быть подкреплено десятками тысяч голосов норильчан – это всегда положительно влияет на оперативность принятия решений на федеральном уровне.

Просмотров:292 Председатель краевого Законодательного собрания принял участие в дискуссии на тему обновления Норильска.В мероприятии в формате круглого стола на площадке НАРОДНОГО ШТАБА приняли участие представители норильского депутатского корпуса, руководства муниципалитета, молодежных организаций и общественности, специалисты в области строительства и городского хозяйства.Гость НАРОДНОГО ШТАБА опроверг информацию о том, что Норильск скоро перестанет быть городом и превратится в вахтовый поселок: «Неужели вы думаете, что руководство страны и края, крупный бизнес стали бы вкладывать средства в развитие Норильска, предполагая, что он станет вахтовым? Напомню, что сейчас на территории реализуются либо уже реализованы крупные инвестпроекты – реконструкция аэропорта, строительство перинатального центра, прокладка волоконно-оптической линии связи для «быстрого» интернета».Основное внимание участников круглого стола было направлено на возобновление жилищного строительства. Сейчас специалисты рассматривают четыре варианта решения этого вопроса: завершение строительства недостроенных жилых домов; строительство малоэтажных домов на существующих ростверках; капитальный ремонт уже существующего жилья; строительство новых многоквартирных домов с нуля. Эксперты не исключают вероятность того, что на практике возможно применение всех предложенных вариантов. Однако столь дорогостоящий проект не может быть реализован только на средства инвесторов – необходимо привлечение финансов из федерального и краевого бюджетов.По мнению председателя Законодательного собрания Красноярского края, норильчане могут вполне оправданно рассчитывать на федеральное финансирование столь затратной программы: «Здесь очевиден федеральный интерес, поскольку Норильск является опорной точкой для развития севера Красноярского края и всей российской Арктики. В то же время необходимо общими усилиями представителей и краевой, и федеральной власти создать все условия для привлечения к жилищному строительству в Норильске инвесторов, которые могли бы получить определенные льготы в плане налогообложения и организации производственных процессов».Кроме того, спикер краевого парламента обратился к участникам дискуссии с предложением принять активное участие в анкетировании по вопросам жилищного строительства и благоустройства Норильска, которое состоится 18 марта. По словам Дмитрия Свиридова, мнение органов местного самоуправления должно быть подкреплено десятками тысяч голосов норильчан – это всегда положительно влияет на оперативность принятия решений на федеральном уровне.