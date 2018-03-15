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15 марта 2018, 18:57



В норильском отделе следственного комитета - новый руководитель



Просмотров:262 Исполняющим обязанности руководителя норильского отдела назначена Елена Чистякова. Елена Александровна, подполковник юстиции, переведена на службу в Норильск из Эвенкии, где она была руководителем следственного отдела почти четыре года. По итогам 2017 года подполковник Чистякова заняла второе место в номинации «Лучший руководитель межрайонных следственных отделов и следственных отделов». Прежний руководитель норильского отдела следственного комитета Александр Поломко уволился в связи с уходом на пенсию по достижении предельного возраста.