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16 марта 2018, 10:53



Вопросы кибербезопасности обсудили члены клуба «Безопасность информации в промышленности» (БИП-клуб), созданного по инициативе компании «Норникель».

Открывая заседание клуба, директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев отметил, что тематика информационной безопасности предприятий, составляющих основу экономического потенциала страны, в 2018 году приобрела особое звучание. «С января 2018 года вступил в силу федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры России. О важности данного вопроса неоднократно высказывался президент России В. В. Путин, секретарь Совета безопасности России Н. П. Патрушев и спецпредставитель президента РФ А. В. Крутских. Разработан проект международной хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, поддержанный как экспертным сообществом, так и органами государственной власти, тема, что называется, зажила полноценной жизнью», - отметил Григорьев. Как отмечалось участниками, одной из основных задач подразделений информационной безопасности является имплементация законодательных норм применительно к конкретным предприятиям. Исходя из этого, одним из ключевых моментов заседания стала дискуссия по принципам бюджетирования подразделений информационной безопасности и определения бизнес-ориентированных KPI в данной области в рамках общекорпоративных политик в области ИТ. С докладами по данной тематике выступили Анна Лучник (АО «ГК Ренова»), Сергей Гусев (АО «Северсталь менеджмент»), Роман Чаплыгин (PwC в России) и Андрей Щербаков (Российская академия наук). Особое внимание участники уделили перспективе межкорпоративного взаимодействия в случаях массированных кибератак. По словам начальника отдела информационной безопасности ПАО «МИКРОН» Александра Луганцева, в качестве первой стадии проекта предполагается обмен т. н. индикаторами компрометации и признаками аномальной внутренней сетевой активности между компаниями - участниками БИП-клуба.

Просмотров:159 В заседании приняли участие члены клуба - руководители подразделений киберзащиты ведущих отечественных компаний индустриального сектора экономики - «Северсталь», «Энел Россия», НЛМК, компания «Полюс», ЛУКОЙЛ и др., сообщает пресс-служба «Норникеля».Открывая заседание клуба, директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев отметил, что тематика информационной безопасности предприятий, составляющих основу экономического потенциала страны, в 2018 году приобрела особое звучание. «С января 2018 года вступил в силу федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры России. О важности данного вопроса неоднократно высказывался президент России В. В. Путин, секретарь Совета безопасности России Н. П. Патрушев и спецпредставитель президента РФ А. В. Крутских. Разработан проект международной хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, поддержанный как экспертным сообществом, так и органами государственной власти, тема, что называется, зажила полноценной жизнью», - отметил Григорьев.Как отмечалось участниками, одной из основных задач подразделений информационной безопасности является имплементация законодательных норм применительно к конкретным предприятиям. Исходя из этого, одним из ключевых моментов заседания стала дискуссия по принципам бюджетирования подразделений информационной безопасности и определения бизнес-ориентированных KPI в данной области в рамках общекорпоративных политик в области ИТ. С докладами по данной тематике выступили Анна Лучник (АО «ГК Ренова»), Сергей Гусев (АО «Северсталь менеджмент»), Роман Чаплыгин (PwC в России) и Андрей Щербаков (Российская академия наук).Особое внимание участники уделили перспективе межкорпоративного взаимодействия в случаях массированных кибератак. По словам начальника отдела информационной безопасности ПАО «МИКРОН» Александра Луганцева, в качестве первой стадии проекта предполагается обмен т. н. индикаторами компрометации и признаками аномальной внутренней сетевой активности между компаниями - участниками БИП-клуба.