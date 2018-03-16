Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 марта 2018, 12:05



МФК «Норильский никель» громит «Дину».

В составе норильчан голами отметились Сергеев (2, 9 и 19 мин.), Филиппов (12 мин.), Гончаров (22 и 30 мин.), Сучилин (24, 36 и 38 мин.), Канивец (24 мин.), Пономарев (38, 38, 48 и 50 мин.), Костыгин (40 мин.) и Сытин (45 мин. с шестиметровой отметки). У «Дины» гол забил Лович на второй минуте. «Анализировать такой матч сложно. Одержали победу - это главное. За «Дину» сейчас выступают молодые ребята. Они стараются, приобретают игровой опыт, и я уверен, что их ждет хорошее футбольное будущее», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. Ответная игра тура с «Диной» «Норникель» проведет сегодня.

Просмотров:142 В первой встрече двухматчевого противостояния, которая состоялась вчера в рамках 16-го тура Суперлиги в подмосковном Троицке, «Норникель» уверенно обыграл аутсайдера чемпионата московскую «Дину». Счет игры - 16:1.В составе норильчан голами отметились Сергеев (2, 9 и 19 мин.), Филиппов (12 мин.), Гончаров (22 и 30 мин.), Сучилин (24, 36 и 38 мин.), Канивец (24 мин.), Пономарев (38, 38, 48 и 50 мин.), Костыгин (40 мин.) и Сытин (45 мин. с шестиметровой отметки). У «Дины» гол забил Лович на второй минуте.«Анализировать такой матч сложно. Одержали победу - это главное. За «Дину» сейчас выступают молодые ребята. Они стараются, приобретают игровой опыт, и я уверен, что их ждет хорошее футбольное будущее», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.Ответная игра тура с «Диной» «Норникель» проведет сегодня.