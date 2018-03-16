Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 марта 2018, 13:12



Пациенты норильской инфекционной больницы бьют тревогу и требуют тепла. В палатах - холодно, в санузлах давно не было ремонта, чему свидетельство - яркая плесень!

При этом никаких жалоб на работников больницы нет. «Персонал - золотой. Кухня хорошая. Но само здание требует денег. Плесень воняет и холодно очень», - написал автор фото. «Заполярная правда» обратилась за комментариями к руководству управления здравоохранения. В понедельник главный врач поликлиники прокомментирует планы медучреждения на текущий ремонт.

Просмотров:133 Сегодня в соцсетях появились фотографии, сделанные в инфекционной больнице. «Жаль, температуру не передать», - сетует автор фото. В комментариях указывается, что в палатах настолько холодно, что после капельницы руку пришлось отогревать минут 20. Пациенты больницы практически не раздеваются. В костюмах и под двумя одеялами – по-другому не выжить, сетуют люди.При этом никаких жалоб на работников больницы нет. «Персонал - золотой. Кухня хорошая. Но само здание требует денег. Плесень воняет и холодно очень», - написал автор фото.«Заполярная правда» обратилась за комментариями к руководству управления здравоохранения. В понедельник главный врач поликлиники прокомментирует планы медучреждения на текущий ремонт.