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16 марта 2018, 13:13



Демонтаж здания научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики на ул. Комсомольской, 1, завершится раньше срока.

Напомним, в первой декаде ноября прошлого года прошел тендер, аукцион выиграло ООО «Ликвидатор». Этот подрядчик вел работы в разных городах России. Уже заключен договор с полигоном ТБО, куда будет вывозиться строительный мусор. Его ожидается много, более 23 тысяч тонн. На месте сносимого сегодня здания к 1 сентября будет большой заасфальтированный участок. Появится ли что-то на нем, пока по-прежнему остается неясным: по словам Зои Янченко, директора научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики (НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН), Федеральное агентство научных организаций РФ (ФАНО), собственник сносимого здания, пока не выступало с инициативой возведения здесь нового помещения для теплиц или иных нужд. «Не исключено, что территория будет передана городу, впоследствии муниципалитет сам определит, как будет использоваться освободившуюся площадь», - резюмировала Зоя Янченко.

Просмотров:136 Согласно условиям тендера подрядчик должен был только приступить к разбору 10 марта, а завершить разборку всей надземной части здания, а также выровнять освободившуюся площадку до 31 августа. Сейчас очевидно, что работа ведется с опережением графика.Напомним, в первой декаде ноября прошлого года прошел тендер, аукцион выиграло ООО «Ликвидатор». Этот подрядчик вел работы в разных городах России. Уже заключен договор с полигоном ТБО, куда будет вывозиться строительный мусор. Его ожидается много, более 23 тысяч тонн.На месте сносимого сегодня здания к 1 сентября будет большой заасфальтированный участок. Появится ли что-то на нем, пока по-прежнему остается неясным: по словам Зои Янченко, директора научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики (НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН), Федеральное агентство научных организаций РФ (ФАНО), собственник сносимого здания, пока не выступало с инициативой возведения здесь нового помещения для теплиц или иных нужд.«Не исключено, что территория будет передана городу, впоследствии муниципалитет сам определит, как будет использоваться освободившуюся площадь», - резюмировала Зоя Янченко.