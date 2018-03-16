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16 марта 2018, 13:37



В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Норильска, пройдет цикл концертных программ коллективов Красноярской краевой филармонии.

Первые концерты состоятся 24 и 25 марта в Центральном районе и в районе Кайеркан. Впервые перед жителями Норильска выступит оркестр ударных инструментов Siberian Percussion. Репертуар оркестра невероятно богат и разнообразен. Siberian Percussion - это яркий креативный подход в создании концертных программ, невероятные творческие эксперименты. Руководит оркестром Сергей Газизуллин, участник многих музыкальных групп этнического и рокового направления, заведующий секцией ударных инструментов Красноярского академического симфонического оркестра. 24 марта в культурно-досуговом центре «Юбилейный» в 13.00 начнется мастер-класс для учащихся учреждений дополнительного образования. Музыканты оркестра поделятся секретами педагогического и исполнительского мастерства. Вход на мастер-класс свободный. В 18.00 состоится концерт коллектива (вход по пригласительным билетам). На следующий день, 25 марта, концерт Siberian Percussion пройдет в городском Центре культуры, он начнется в 18.00. Получить пригласительные билеты на мероприятие можно 20 марта после 14.00 в кассе ГЦК. Телефон для справок 22-99-14.

Просмотров:110 Такой подарок для норильчан стал возможен благодаря поддержке ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и администрации города Норильска.Первые концерты состоятся 24 и 25 марта в Центральном районе и в районе Кайеркан. Впервые перед жителями Норильска выступит оркестр ударных инструментов Siberian Percussion. Репертуар оркестра невероятно богат и разнообразен. Siberian Percussion - это яркий креативный подход в создании концертных программ, невероятные творческие эксперименты. Руководит оркестром Сергей Газизуллин, участник многих музыкальных групп этнического и рокового направления, заведующий секцией ударных инструментов Красноярского академического симфонического оркестра.24 марта в культурно-досуговом центре «Юбилейный» в 13.00 начнется мастер-класс для учащихся учреждений дополнительного образования. Музыканты оркестра поделятся секретами педагогического и исполнительского мастерства. Вход на мастер-класс свободный. В 18.00 состоится концерт коллектива (вход по пригласительным билетам).На следующий день, 25 марта, концерт Siberian Percussion пройдет в городском Центре культуры, он начнется в 18.00. Получить пригласительные билеты на мероприятие можно 20 марта после 14.00 в кассе ГЦК. Телефон для справок 22-99-14.