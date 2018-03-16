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16 марта 2018, 13:52



Работа под ключ. Достраивать здание перинатального центра в Норильске и вести его оснащение будет один и тот же подрядчик.

Это будет второй контракт для «Медкона» по достройке норильского перинатального центра. На днях с компанией был подписан контракт на 933,4 млн руб. Согласно документу «Медкон» должен выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и приобрести монтируемое оборудование. Все работы по обоим контрактам «Медкон» должен выполнить к началу июля 2018 года, говорится в сообщении. Напомним, изначально открытие перинатального центра планировалось в ноябре 2017 года, затем запуск был перенесен на сентябрь 2018 года. Однако и этот срок был сорван. С предыдущим подрядчиком - АО «Инженерный центр ЕЭС» контракт был расторгнут в феврале 2018 года. Краевое управление капитального строительства подало исковое на взыскание с АО «Инженерный центр ЕЭС» 36,2 млн рублей неустойки за срыв сроков строительства перинатального центра. «Медкон» учрежден в 2007 году одной из крупнейших в Красноярском крае строительных компаний «Монолитстрой». Та входит в группу «Монолитхолдинг», которая принадлежит семье депутата горсовета Красноярска от «Единой России», выходца из Дагестана Разима Абасова. Среди сданных «Медконом» в эксплуатацию объектов — перинатальные центры в Ачинске и Красноярске. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2016 год выручка «Медкона» составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 29,3 млн руб.

Просмотров:96 Госконтракт на выполнения комплекса работ по строительству перинатального центра в Норильске получит строительная компания «Медкон», которая входит в группу «Монолитхолдинг» депутата горсовета Красноярска Разима Абасова. Управление капитального строительства Красноярского края планирует заключить контракт по начальной цене в 893,8 млн руб. «Медкон» оказался единственным участником аукциона, сообщает Коммерсант.ru.Это будет второй контракт для «Медкона» по достройке норильского перинатального центра. На днях с компанией был подписан контракт на 933,4 млн руб. Согласно документу «Медкон» должен выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и приобрести монтируемое оборудование.Все работы по обоим контрактам «Медкон» должен выполнить к началу июля 2018 года, говорится в сообщении.Напомним, изначально открытие перинатального центра планировалось в ноябре 2017 года, затем запуск был перенесен на сентябрь 2018 года. Однако и этот срок был сорван. С предыдущим подрядчиком - АО «Инженерный центр ЕЭС» контракт был расторгнут в феврале 2018 года. Краевое управление капитального строительства подало исковое на взыскание с АО «Инженерный центр ЕЭС» 36,2 млн рублей неустойки за срыв сроков строительства перинатального центра.«Медкон» учрежден в 2007 году одной из крупнейших в Красноярском крае строительных компаний «Монолитстрой». Та входит в группу «Монолитхолдинг», которая принадлежит семье депутата горсовета Красноярска от «Единой России», выходца из Дагестана Разима Абасова. Среди сданных «Медконом» в эксплуатацию объектов — перинатальные центры в Ачинске и Красноярске. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2016 год выручка «Медкона» составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 29,3 млн руб.