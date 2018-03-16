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16 марта 2018, 13:54



Сегодня свое пятилетие отмечает норильский многофункциональный центр. Праздничный концерт, посвященный этой дате, состоится вечером в городском Центре культуры.

Сегодня многофункциональные центры работают во всех районах Норильска, в общей сложности в 36 окнах приема-выдачи документов по принципу одного окна можно получить 278 государственных и муниципальных услуг. С сентября 2016 года в Центральном районе создан «Сектор для бизнеса», который оказывает специализированные услуги предпринимателям и юридическим лицам. Здесь оснащено семь рабочих мест, в 2017-го оказано более пяти тысяч услуг. Сейчас в МФЦ для бизнеса можно получить около сотни государственных и муниципальных услуг.

Просмотров:95 На сцене ГЦК будут чествовать лучших работников учреждения. Председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов, глава города Ринат Ахметчин, а также руководитель многофункционального центра Оксана Тимофеева вручат букеты и 15 благодарственных писем специалистам МФЦ.Сегодня многофункциональные центры работают во всех районах Норильска, в общей сложности в 36 окнах приема-выдачи документов по принципу одного окна можно получить 278 государственных и муниципальных услуг.С сентября 2016 года в Центральном районе создан «Сектор для бизнеса», который оказывает специализированные услуги предпринимателям и юридическим лицам. Здесь оснащено семь рабочих мест, в 2017-го оказано более пяти тысяч услуг. Сейчас в МФЦ для бизнеса можно получить около сотни государственных и муниципальных услуг.