Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 марта 2018, 14:04



В 2017 году детей-инвалидов в Норильске стало больше на 90 человек. Взрослых граждан с ограниченными возможностями здоровья - на 802 человека.

Первичное освидетельствование с целью установления группы инвалидности (лица старше 18 лет) прошли 860 норильчан. Инвалидность установлена 802. Также переосвидетельствование прошли 1833 совершеннолетних инвалида, из них статус подтвержден 1800.

Просмотров:89 Всего в бюро МСЭ № 40 и 41 в прошлом году первичное освидетельствование с целью установления категории «ребенок-инвалид» прошли 100 детей. Из них этот статус был присвоен 90 детям. Плюс повторно медико-социальная экспертиза была проведена 440 несовершеннолетним норильчанам. Инвалидность получили 432 ребенка.Первичное освидетельствование с целью установления группы инвалидности (лица старше 18 лет) прошли 860 норильчан. Инвалидность установлена 802. Также переосвидетельствование прошли 1833 совершеннолетних инвалида, из них статус подтвержден 1800.