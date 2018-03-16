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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:22 А. Янович: - «Штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства 3 тыс руб, столько же стоит детское автокресло, которое может спасти жизнь ребенку в случае ДТП»
15:21 Аэропорт «Норильск» будет газифицирован к концу 2018 года
15:13 Житель Москвы поблагодарил норильских полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
14:41 В грядущие выходные Норильск ожидает очередной циклон с обильными снегопадами и штормовым ветром.
14:04 В 2017 году детей-инвалидов в Норильске стало больше на 90 человек. Взрослых граждан с ограниченными возможностями здоровья - на 802 человека.
13:54 Сегодня свое пятилетие отмечает норильский многофункциональный центр. Праздничный концерт, посвященный этой дате, состоится вечером в городском Центре культуры.
13:52 Работа под ключ. Достраивать здание перинатального центра в Норильске и вести его оснащение будет один и тот же подрядчик.
13:37 В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Норильска, пройдет цикл концертных программ коллективов Красноярской краевой филармонии.
13:13 Демонтаж здания научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики на ул. Комсомольской, 1, завершится раньше срока.
13:12 Пациенты норильской инфекционной больницы бьют тревогу и требуют тепла. В палатах - холодно, в санузлах давно не было ремонта, чему свидетельство - яркая плесень!
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