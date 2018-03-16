Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 марта 2018, 14:41



В грядущие выходные Норильск ожидает очередной циклон с обильными снегопадами и штормовым ветром.

Частая смена погоды и периодически сменяющие друг друга циклоны для марта типичны, говорят специалисты по погоде. Остается только надеяться, что снегопад не испортит народные гулянья, запланированные на воскресенье и не помешает привезти в город обещанных к празднику оленей.

Просмотров:90 Солнечной морозной погодой норильчанам предстоит наслаждаться сегодня и завтра, примерно до вечера. По данным норильских синоптиков, область низкого давления придет в город к вечеру субботы. В эпицентре циклона город окажется в воскресенье, когда порывы ветра в центральном районе будут достигать 15-20 метров в секунду, в горных районах - Талнахе и Кайеркане, как обычно, ветер будет значительно сильнее. Стихнет пурга только к вечеру понедельника.Частая смена погоды и периодически сменяющие друг друга циклоны для марта типичны, говорят специалисты по погоде. Остается только надеяться, что снегопад не испортит народные гулянья, запланированные на воскресенье и не помешает привезти в город обещанных к празднику оленей.