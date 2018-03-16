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16 марта 2018, 15:13



Житель Москвы поблагодарил норильских полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Звонивший пояснил, что его супруге, находившейся в Норильске с рабочим визитом, при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу автомобиль не уступил дорогу и женщина чуть не попала в аварию. Экипаж ДПС, заметив произошедшее, на патрульном автомобиле задержал нарушителя. Госавтоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности. «Сотрудникам отдела ГИБДД выражаю большую благодарность за четкое и добросовестное выполнение своих должностных обязанностей в части незамедлительного реагирования на нарушения правил дорожного движения и профессионализм, проявляемый в своей работе», - подчеркнул благодарный гражданин.

Просмотров:44 В дежурную часть ОМВД поступил звонок от жителя Москвы, который попросил зарегистрировать его обращение с выражением благодарности в адрес норильских полицейских, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Звонивший пояснил, что его супруге, находившейся в Норильске с рабочим визитом, при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу автомобиль не уступил дорогу и женщина чуть не попала в аварию. Экипаж ДПС, заметив произошедшее, на патрульном автомобиле задержал нарушителя. Госавтоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности.«Сотрудникам отдела ГИБДД выражаю большую благодарность за четкое и добросовестное выполнение своих должностных обязанностей в части незамедлительного реагирования на нарушения правил дорожного движения и профессионализм, проявляемый в своей работе», - подчеркнул благодарный гражданин.