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16 марта 2018, 15:21



Аэропорт «Норильск» будет газифицирован к концу 2018 года

Реализует проект АО «Норильсктрансгаз». Как рассказал, генеральный директор компании Марк Шилыковский, для выполнения работ на трассе газопровода по результатам открытого конкурса был выбран подрядчик - ООО «Спецтрубопроводстрой». Эта компания давно сотрудничает с норильскими газовиками, в частности проводила работы на строительстве лупинга. Около 140 специалистов подрядчика сейчас ведут буровые работы: устанавливают металлические сваи и опоры, на которые укладывается газопровод, его общая протяженность 14,5 км. На сегодня смонтировано более 60 процентов линейной части газопровода. Завершить его планируется не позднее апреля нынешнего года, а полная сдача объекта и начало подачи газ по новому газопроводу на котельную аэропорта «Норильск» ожидается в четвертом квартале 2018 года.

Просмотров:38 Проект газоснабжения котельной ООО «Аэропорт Норильск» реализуется в рамках государственного частного партнерства по реконструкции порта. Строительство газопровода инвестиционный комитет «Норникеля» утвердил еще в мае 2016 года. Тогда же были начаты проектные работы, а в ноябре 2017-го стартовал строительно-монтажный этап проекта.Реализует проект АО «Норильсктрансгаз». Как рассказал, генеральный директор компании Марк Шилыковский, для выполнения работ на трассе газопровода по результатам открытого конкурса был выбран подрядчик - ООО «Спецтрубопроводстрой». Эта компания давно сотрудничает с норильскими газовиками, в частности проводила работы на строительстве лупинга. Около 140 специалистов подрядчика сейчас ведут буровые работы: устанавливают металлические сваи и опоры, на которые укладывается газопровод, его общая протяженность 14,5 км. На сегодня смонтировано более 60 процентов линейной части газопровода. Завершить его планируется не позднее апреля нынешнего года, а полная сдача объекта и начало подачи газ по новому газопроводу на котельную аэропорта «Норильск» ожидается в четвертом квартале 2018 года.