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16 марта 2018, 15:22



А. Янович: - «Штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства 3 тыс руб, столько же стоит детское автокресло, которое может спасти жизнь ребенку в случае ДТП»

С начала 2018 года за нарушения правил перевозки детей сотрудниками ГИБДД привлечено к ответственности 128 водителей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Напомним, что в июле прошлого года изменились правила перевозки детей, согласно которым перевозка малышей младше семи лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от семи7 до 11 лет в легковом автомобиле также может осуществляться при необходимости с использованием удерживающих систем или с использованием обычных ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля детей можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем (устройств). «Мы напоминаем родителям, что штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства составляет 3 тысячи рублей, что эквивалентно средней стоимости детского автокресла, которое может спасти жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия», - подчеркивает начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Норильску Александр Янович.

Просмотров:24 Сегодня норильские госавтоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД напомнят родителям за рулем о необходимости соблюдения правил перевозки детей.С начала 2018 года за нарушения правил перевозки детей сотрудниками ГИБДД привлечено к ответственности 128 водителей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Напомним, что в июле прошлого года изменились правила перевозки детей, согласно которым перевозка малышей младше семи лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от семи7 до 11 лет в легковом автомобиле также может осуществляться при необходимости с использованием удерживающих систем или с использованием обычных ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля детей можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем (устройств).«Мы напоминаем родителям, что штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства составляет 3 тысячи рублей, что эквивалентно средней стоимости детского автокресла, которое может спасти жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия», - подчеркивает начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Норильску Александр Янович.