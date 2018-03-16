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16 марта 2018, 15:45



С воскресенья автомобилисты должны будут иметь светоотражающие жилеты.

Сотрудники норильской Госавтоинспекции пояснили, что требования надевать жилет особенно актуальны в условиях Крайнего Севера. Кислотный ярко-лимонный цвет жилета делает заметным человека как в полярную ночь, так и в полярный день, этот цвет четко выделяется на фоне общего пейзажа даже когда почти круглосуточно светит солнце. Стоит добавить, что многие автопредприятия Большого Норильска еще задолго до вступления изменений в законную силу стали закупать для своих водителей светоотражающие жилеты, и многие водители давно не выходят без них на линию.

Просмотров:207 18 марта вступают в силу изменения в ПДД. Поправки устанавливают обязанность для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке вне населенных пунктов. Новый пункт ПДД гласит: «В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014».Сотрудники норильской Госавтоинспекции пояснили, что требования надевать жилет особенно актуальны в условиях Крайнего Севера. Кислотный ярко-лимонный цвет жилета делает заметным человека как в полярную ночь, так и в полярный день, этот цвет четко выделяется на фоне общего пейзажа даже когда почти круглосуточно светит солнце.Стоит добавить, что многие автопредприятия Большого Норильска еще задолго до вступления изменений в законную силу стали закупать для своих водителей светоотражающие жилеты, и многие водители давно не выходят без них на линию.