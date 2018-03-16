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16 марта 2018, 16:08



Норильские театралы предстоящей ночью погрузятся в атмосферу итальянской культуры.

Также на малой сцене покажут любимую многими сказку «Генерал Фанта-Геро» в постановке Тимура Файрузова. Он же стал режиссером всей Театральной ночи. Артисты под его руководством подготовили интерактивную программу, насыщенную разнообразными сольными номерами, конкурсами и мастер-классами. Дети в этот вечер смогут услышать итальянские сказки и посмотреть диафильмы. Модниц ожидает показ современной итальянской моды. Параллельно в дамской комнате под предводительством «дона Каверина» разразится нешуточная битва с «Сицилийской мафией». В репетиционном зале театра состоится мастер-класс хореографа Лилии Панько «Танцуем, как итальянский миллионер», а рядышком желающих будут учить делать игрушки Пиноккио. Не останутся в стороне от праздника и уличные живописцы с мольбертами и кистями. В кинобаре будут крутить шедевры итальянского кино. Не обойдется и без дискотеки. Ну а полиглоты под началом педагогов Варвары Бабаянц и Евгения Нестерова смогут всего за 15 минут освоить курс разговорного итальянского. Мастер-класс «Италиано ресторано» по приготовлению десертов и закусок даст шеф-повар ресторана SANREMO Миро Перилло. Завершится Театральная ночь танцевальным флешмобом. Театральная ночь пройдет по всему Красноярскому краю, и везде цена на билет будет символической – 10 рублей. Правда, это касается самой акции, которая стартует в 21.30. На спектакль, предваряющий действо, билеты будут стоить так же, как всегда - от 300 до 400 рублей.

Просмотров:178 Тетральную ночь Viva l'Italia в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского сегодня в 19.00 откроет спектакль «Филумена Мортурано» по пьесе Эдуардо де Филиппо.Также на малой сцене покажут любимую многими сказку «Генерал Фанта-Геро» в постановке Тимура Файрузова. Он же стал режиссером всей Театральной ночи. Артисты под его руководством подготовили интерактивную программу, насыщенную разнообразными сольными номерами, конкурсами и мастер-классами.Дети в этот вечер смогут услышать итальянские сказки и посмотреть диафильмы. Модниц ожидает показ современной итальянской моды. Параллельно в дамской комнате под предводительством «дона Каверина» разразится нешуточная битва с «Сицилийской мафией». В репетиционном зале театра состоится мастер-класс хореографа Лилии Панько «Танцуем, как итальянский миллионер», а рядышком желающих будут учить делать игрушки Пиноккио. Не останутся в стороне от праздника и уличные живописцы с мольбертами и кистями. В кинобаре будут крутить шедевры итальянского кино. Не обойдется и без дискотеки. Ну а полиглоты под началом педагогов Варвары Бабаянц и Евгения Нестерова смогут всего за 15 минут освоить курс разговорного итальянского.Мастер-класс «Италиано ресторано» по приготовлению десертов и закусок даст шеф-повар ресторана SANREMO Миро Перилло. Завершится Театральная ночь танцевальным флешмобом.Театральная ночь пройдет по всему Красноярскому краю, и везде цена на билет будет символической – 10 рублей. Правда, это касается самой акции, которая стартует в 21.30. На спектакль, предваряющий действо, билеты будут стоить так же, как всегда - от 300 до 400 рублей.