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16 марта 2018, 16:25



Проблемы наркомании с норильскими школьниками за круглым столом обсудили сотрудники полиции

В мероприятии приняли участие старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску Михаил Незнанов, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Норильску Любовь Каськаева, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Гости в погонах на примерах из ежедневной практики описали ребятам последствия потребления психоактивных веществ и наркотических средств для здоровья и жизни, поговорили о трудностях при дальнейшем обучении и трудоустройстве не только для себя, но и для родных и близких. Также старшеклассникам напомнили о мерах уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, связанных с употреблением, хранением и реализацией запрещенных веществ, и разъяснили, что каждый из них как человек с активной гражданской позицией может оказать содействие специалистам в мониторинге сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение запрещенных веществ. Ребята согласились с полицейскими в том, что распространение наркотиков не должно оставлять никого равнодушным, что предупреждать беду необходимо общими усилиями, а хорошее настроение всегда можно приобрести, не прибегая к наркотическому дурману. Полицейские напомнили, что о фактах употребления или распространения наркотических средств, можно сообщить в любую дежурную часть полиции или на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46. Звонок может быть анонимным.

Просмотров:142 За круглым столом в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» собрались9-классники школы №14 и сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску.В мероприятии приняли участие старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску Михаил Незнанов, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Норильску Любовь Каськаева, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Гости в погонах на примерах из ежедневной практики описали ребятам последствия потребления психоактивных веществ и наркотических средств для здоровья и жизни, поговорили о трудностях при дальнейшем обучении и трудоустройстве не только для себя, но и для родных и близких. Также старшеклассникам напомнили о мерах уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, связанных с употреблением, хранением и реализацией запрещенных веществ, и разъяснили, что каждый из них как человек с активной гражданской позицией может оказать содействие специалистам в мониторинге сети Интернет с целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих распространение запрещенных веществ.Ребята согласились с полицейскими в том, что распространение наркотиков не должно оставлять никого равнодушным, что предупреждать беду необходимо общими усилиями, а хорошее настроение всегда можно приобрести, не прибегая к наркотическому дурману.Полицейские напомнили, что о фактах употребления или распространения наркотических средств, можно сообщить в любую дежурную часть полиции или на телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46. Звонок может быть анонимным.