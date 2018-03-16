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16 марта 2018, 16:38



Завтра в кайерканской библиотеке № 1 состоится торжественное открытие комнаты раннего развития детей «Лукоморье»

Здесь будут организованы регулярные групповые познавательные занятия для детей. Они будут направлены на развитие у малышей памяти, тактильных восприятий, логики, мелкой моторики. Планируется применять популярную в современном воспитании детей сказкотерапию (чтение, сочинение и театрализация сказок, позволяющая решать различные проблемы с поведением и эмоциями). На занятиях дети будут танцевать, петь, заниматься разными видами творчества, используя нетрадиционные материалы (опилки, крупы, пенопласт). Также запланированы консультации со специалистами (логопедами, дефектологами, психологами) и массовые мероприятия, приуроченные к календарным праздникам. В часы работы библиотеки, свободные от плановых занятий и мероприятий, «Лукоморье» станет территорией свободного посещения детей от 3 до 6 лет. Посетить комнату развития можно абсолютно бесплатно. Праздник по случаю открытия «Лукоморья» состоится 17 марта в 14 часов по адресу: Первомайская, 42. Телефон для справок: 39-09-48.

Просмотров:166 Идея оборудовать такую зону в этом библиотечном филиале родилась в коллективе в 2016 году, так как подобные услуги пользуются огромным спросом в других библиотеках Централизованной библиотечной системы. Для того чтобы помещение было комфортным и привлекательным в нем сделали косметический ремонт и создали обстановку максимально приближенную к миру детских сказок. Комната получила сказочное название «Лукоморье».Здесь будут организованы регулярные групповые познавательные занятия для детей. Они будут направлены на развитие у малышей памяти, тактильных восприятий, логики, мелкой моторики. Планируется применять популярную в современном воспитании детей сказкотерапию (чтение, сочинение и театрализация сказок, позволяющая решать различные проблемы с поведением и эмоциями). На занятиях дети будут танцевать, петь, заниматься разными видами творчества, используя нетрадиционные материалы (опилки, крупы, пенопласт). Также запланированы консультации со специалистами (логопедами, дефектологами, психологами) и массовые мероприятия, приуроченные к календарным праздникам.В часы работы библиотеки, свободные от плановых занятий и мероприятий, «Лукоморье» станет территорией свободного посещения детей от 3 до 6 лет.Посетить комнату развития можно абсолютно бесплатно.Праздник по случаю открытия «Лукоморья» состоится 17 марта в 14 часов по адресу: Первомайская, 42. Телефон для справок: 39-09-48.