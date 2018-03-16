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16 марта 2018, 16:39



Группа Интеррос закрыла сделку с Группой Millhouse. Владимир Потанин выкупил у Романа Абрамовича два процента акций «Норникеля»

Пакет в 2,1% по цене оферты Crispian ($234 за акцию/$23,4 за ADR) оценивается в сумму около $780 млн, сообщает Интерфакс. «РусАл», который по соглашению сторон выкупит у Crispian около 1,9% акций «Норникеля», пока о закрытии этой сделки не сообщал. Напомним, ограничения на сделку Лондонский суд снял 8 марта. При этом «Интеррос» и «РусАл» согласовали механизм отмены сделки позднее, если суд примет решение о недействительности оферты Crispian. Соответствующий иск «РусАла» будет рассмотрен судом 14-17 мая. В случае удовлетворения иска «РусАла» акции должны вернуться Crispian вместе с дивидендами, которые могут быть выплачены за это время. Р.Абрамович, В.Потанин и О.Дерипаска взяли персональные обязательства о соблюдении этого механизма разворота сделки.

Просмотров:180 Накануне, 15 марта 2018 года компания Группы Интеррос закрыла сделку по приобретению 2,1% акций «Норникеля» у компании Crispian, входящей в Группу Millhouse. На сегодняшний день доля участия Группы Интеррос в «Норникеле» составляет 32,9%, сообщается на сайте Интерроса.Пакет в 2,1% по цене оферты Crispian ($234 за акцию/$23,4 за ADR) оценивается в сумму около $780 млн, сообщает Интерфакс.«РусАл», который по соглашению сторон выкупит у Crispian около 1,9% акций «Норникеля», пока о закрытии этой сделки не сообщал.Напомним, ограничения на сделку Лондонский суд снял 8 марта. При этом «Интеррос» и «РусАл» согласовали механизм отмены сделки позднее, если суд примет решение о недействительности оферты Crispian. Соответствующий иск «РусАла» будет рассмотрен судом 14-17 мая. В случае удовлетворения иска «РусАла» акции должны вернуться Crispian вместе с дивидендами, которые могут быть выплачены за это время. Р.Абрамович, В.Потанин и О.Дерипаска взяли персональные обязательства о соблюдении этого механизма разворота сделки.