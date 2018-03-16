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16 марта 2018, 16:47



«Норильсктрансгаз» за 2017 год поставил почти три миллиарда кубометров газа

В АО «Норильсктрансгаз» подвели производственные итоги 2017 года. В прошлом году компания прошла реорганизацию: были консолидированы газотранспортные активы и в ее состав вошли объекты газотранспортной системы АО «Таймыртрансгаз». С 1 июля «Норильсктрансгаз», на основании полученной лицензии приступил к транспортировке природного газа, газового конденсата и метанола по магистральным и межпромысловым трубопроводам, а также транспортировке газа по сетям газораспределения. Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам за 2017 год составил 2 млрд 962,390 млн кубометров. В 2017 году завершены работы по ряду важных инвестиционных проектов, направленных на повышении надежности и безопасности эксплуатации газотранспортной системы. В их числе техническое перевооружение дюкеров магистрального конденсатопровода через реки Большая и Малая Хета. Прошло техническое перевооружение опорно-ригельной части магистральных газопроводов, где в течение 2017 года заменено 2500 опор, а также магистрального конденсатопровода, где с 2014 по 2017 годы заменили 5680 опор. В рамках крупномасштабных работ по реновации сетей газораспределения НПР проводятся проектно-изыскательские работы для строительства новых участков газопроводов, питающих НМЗ и ТЭЦ-3. Идут проектно-изыскательские работы и под другие стратегически важные проекты: например, строительство дожимной компрессорной станции на Северо-Соленинском ГКМ, техническое перевооружение второй нитки магистрального газопровода Мессояха - Норильск.

Просмотров:156 В АО «Норильсктрансгаз» подвели производственные итоги 2017 года. В прошлом году компания прошла реорганизацию: были консолидированы газотранспортные активы и в ее состав вошли объекты газотранспортной системы АО «Таймыртрансгаз». С 1 июля «Норильсктрансгаз», на основании полученной лицензии приступил к транспортировке природного газа, газового конденсата и метанола по магистральным и межпромысловым трубопроводам, а также транспортировке газа по сетям газораспределения.Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам за 2017 год составил 2 млрд 962,390 млн кубометров.В 2017 году завершены работы по ряду важных инвестиционных проектов, направленных на повышении надежности и безопасности эксплуатации газотранспортной системы. В их числе техническое перевооружение дюкеров магистрального конденсатопровода через реки Большая и Малая Хета.Прошло техническое перевооружение опорно-ригельной части магистральных газопроводов, где в течение 2017 года заменено 2500 опор, а также магистрального конденсатопровода, где с 2014 по 2017 годы заменили 5680 опор.В рамках крупномасштабных работ по реновации сетей газораспределения НПР проводятся проектно-изыскательские работы для строительства новых участков газопроводов, питающих НМЗ и ТЭЦ-3. Идут проектно-изыскательские работы и под другие стратегически важные проекты: например, строительство дожимной компрессорной станции на Северо-Соленинском ГКМ, техническое перевооружение второй нитки магистрального газопровода Мессояха - Норильск.