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16 марта 2018, 17:06



В Центре занятости Норильска можно получить более 100 тысяч рублей на открытие бизнеса

Ежегодно, начиная с 2009 года, пять-шесть норильчан открывают свое дело с помощью Центра занятости населения и получают субсидию в размере 105 тысяч 840 рублей на организацию предпринимательской деятельности и развитие бизнеса и 800 рублей компенсации за регистрацию ИП. Обязательные условия для получения в Центре занятости финансовой помощи - наличие статуса безработного и бизнес-план. Консультацию по составлению этого важного документа также можно получить в ЦЗН. После того как бизнес-план будет написан, он должен пройти согласование в комиссии, в которую входит директор Центра занятости, представители УПРиУ и финансового управления. Затем бизнес-план будет отправлен на экспертизу в Красноярск. Экспертная комиссия рассмотрит его в течение пяти рабочих дней и вынесет свое заключение. В случае положительной оценки, ЦЗН и безработный заключат договор. Зарегистрировавшись в качестве ИП в течение месяца, бывший безработный должен предоставить специалистам Центра занятости документ о регистрации в налоговом органе. И тогда он получит деньги. Эти средства должны быть израсходованы в соответствии с бизнес-планом и не позднее чем через три месяца после получения. А в ЦЗН должны быть предоставлены документы о целевом использовании средств. По истечении полугода после этого, а затем и года служба занятости проверит деятельность ИП, и если предприятие работает и все условия соблюдены, то деньги возвращать не нужно. В случае если деятельность была прекращена, 105 тысяч 840 рублей придется вернуть в службу занятости.

Просмотров:146 В 2017 году в Норильске бывшими безработными, а ныне индивидуальными предпринимателями были открыты школа английского языка, агентство недвижимости и пекарня. В конце февраля - магазин по продаже натуральной косметики для душа и ванны.Ежегодно, начиная с 2009 года, пять-шесть норильчан открывают свое дело с помощью Центра занятости населения и получают субсидию в размере 105 тысяч 840 рублей на организацию предпринимательской деятельности и развитие бизнеса и 800 рублей компенсации за регистрацию ИП.Обязательные условия для получения в Центре занятости финансовой помощи - наличие статуса безработного и бизнес-план. Консультацию по составлению этого важного документа также можно получить в ЦЗН.После того как бизнес-план будет написан, он должен пройти согласование в комиссии, в которую входит директор Центра занятости, представители УПРиУ и финансового управления. Затем бизнес-план будет отправлен на экспертизу в Красноярск. Экспертная комиссия рассмотрит его в течение пяти рабочих дней и вынесет свое заключение. В случае положительной оценки, ЦЗН и безработный заключат договор. Зарегистрировавшись в качестве ИП в течение месяца, бывший безработный должен предоставить специалистам Центра занятости документ о регистрации в налоговом органе. И тогда он получит деньги.Эти средства должны быть израсходованы в соответствии с бизнес-планом и не позднее чем через три месяца после получения. А в ЦЗН должны быть предоставлены документы о целевом использовании средств. По истечении полугода после этого, а затем и года служба занятости проверит деятельность ИП, и если предприятие работает и все условия соблюдены, то деньги возвращать не нужно. В случае если деятельность была прекращена, 105 тысяч 840 рублей придется вернуть в службу занятости.