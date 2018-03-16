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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:47 Норильск – один из лучших городов страны, способствующий укреплению семейных ценностей
17:22 В Центре занятости населения Норильска сегодня прошел день самозанятости
17:06 В Центре занятости Норильска можно получить более 100 тысяч рублей на открытие бизнеса
16:47 «Норильсктрансгаз» за 2017 год поставил почти три миллиарда кубометров газа
16:39 Группа Интеррос закрыла сделку с Группой Millhouse. Владимир Потанин выкупил у Романа Абрамовича два процента акций «Норникеля»
16:38 Завтра в кайерканской библиотеке № 1 состоится торжественное открытие комнаты раннего развития детей «Лукоморье»
16:25 Проблемы наркомании с норильскими школьниками за круглым столом обсудили сотрудники полиции
16:08 Норильские театралы предстоящей ночью погрузятся в атмосферу итальянской культуры.
15:45 С воскресенья автомобилисты должны будут иметь светоотражающие жилеты.
15:22 А. Янович: «Штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства - 3 тыс. руб., столько же стоит детское автокресло, которое может спасти жизнь ребенку в случае ДТП».
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