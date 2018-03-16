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16 марта 2018, 17:22



В Центре занятости населения Норильска сегодня прошел день самозанятости

Также на встрече присутствовали бывшие безработные, которые, воспользовавшись помощью Центра занятости и получив субсидию на организацию собственного дела, уже стали успешными предпринимателями. Они поделились опытом и ответили на вопросы присутствующих.

Просмотров:174 Тема мероприятия: «Служба занятости - малому бизнесу». Безработные, желающие открыть собственное дело, получили консультации представителей управления потребительского рынка и услуг, управления Пенсионного фонда и инспекции федеральной налоговой службы по вопросам налогового и пенсионного законодательства, приоритетных направлений развития бизнеса на территории.Также на встрече присутствовали бывшие безработные, которые, воспользовавшись помощью Центра занятости и получив субсидию на организацию собственного дела, уже стали успешными предпринимателями. Они поделились опытом и ответили на вопросы присутствующих.